دحلان يعلق على إصابة عريقات بكورونا

تمنى القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان الشفاء العاجل لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المصاب بفيروس كورونا.

وذكر دحلان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لقد جمعتني بالأخ د. صائب عريقات صداقة وزمالة طويلة، جمعنا الخبز والملح، وجمعتنا فتح".

وتابع: "في هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها صائب من أجل حياته، أصلي لأجله متمنيا له الشفاء والعودة سالما لأهله، فالرحلة ما زالت مستمرة".

لقد جمعتني بالأخ د. صائب عريقات صداقة وزمالة طويلة، جمعنا الخبز والملح، وجمعتنا فتح، وفي هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها صائب من أجل حياته، أصلي لأجله متمنياً له الشفاء والعودة سالماً لأهله، فالرحلة ما زالت مستمرة. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) October 21, 2020

ونقل عريقات (65 عاما) الأحد الماضي إلى مستشفى هداسا عين كارم إثر تدهور صحته، ولا يزال في وضع حرج.

وأوضحت السلطة الفلسطينية أن عريقات الذي تم تشخيص إصابته بكورونا في وقت سابق من الشهر الجاري يعيش برئة مزروعة منذ عام 2017.

المصدر: RT