الإمارات: بناء الثقة أساس لضمان أمن الخليج

أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الخميس، إلى أن خطوات بناء الثقة تعد من أهم العوامل لتحقيق أمن منطقة الخليج.

وذكر قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر": "الاهتمام الدولي التاريخي والمتجدد بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي".

الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي، فبدون بناء الثقة من الصعب الإنطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والإستقرار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 22, 2020

ولفت الوزير الإماراتي إلى صعوبة الانتقال، دون بناء الثقة، إلى خطوات بنيوية جديدة و"وضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار".

وأكد قرقاش أن الخليج يعاني تاريخيا، دون أدنى شك، من مخاطر التصعيد والمواجهة، واصفا ذلك "جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة".

وأعرب الوزير الإماراتي عن قناعة بلاده بأن "تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره"، مشددا على أن خطوات بناء الثقة تبقى أساسية لتحقيق هذه الغاية.

واختتم بالقول: "اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم المليشيات، ونعود مجددا إلى أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية".

ويأتي كلام قرقاش عن "بناء الثقة" على خلفية تطورات مهمة تشهدها المنطقة في الأشهر الأخيرة على رأسها توقيع الإمارات والبحرين اتفاق السلام مع إسرائيل.

المصدر: RT