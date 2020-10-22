مسؤول قطري: إجراءات مواجهة كورونا جنبتنا مليون إصابة إضافية

قال عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية القطرية للتصدي لفيروس كورونا، إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده للتصدي للجائحة جنبت الدولة أكثر من مليون إصابة إضافية.

وجاءت تصريحات الخال خلال ندوة افتراضية نظمتها يوم الأربعاء جامعة "تكساس إيه آند إم" في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

ولفت الخال إلى أنه "لولا القيود وتدابير الصحة العامة التي تم تفعليها لمواجهة فيروس كورونا لكان تأثير الفيروس على قطر خطيرا إلى حد إرهاق نظام الرعاية الصحية في الدولة".

وأوضح أن قطر تمكنت من البقاء صامدة أمام تحديات الوباء، وتجنبت الاضطرار إلى إعطاء الأولوية لرعاية بعض المرضى بدلا من غيرهم، كما سجلت أحد أدنى معدلات وفيات كورونا في العالم.

وسجلت قطر 266 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 129931.

كما تم رصد 227 حالة تعاف ليصل إجمالي المتعافين إلى 127293، وحالة وفاة واحدة ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 225.

المصدر: وسائل إعلام قطرية