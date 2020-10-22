القوات التركية تدرب جنودا ليبيين على القتال تحت الماء (صور)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، أن جنودا ليبيين تلقوا تدريبات الدفاع تحت الماء، على يد مدربين أتراك، في مركز الخمس للتدريب البحري المشترك في ليبيا.

وفي تغريدة نشرتها، الأربعاء، قالت الوزارة عبر موقع "تويتر": "نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين".

وأضافت: "يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الدفاع تحت الماء في مدينة الخمس (تبعد حوالي 135 كم شرق مدينة طرابلس)".

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تواصل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعسكريين الليبيين.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي".

Turkish Armed Forces continue to provide training support to Libyan Armed Forces within the context of our Agreement on Military Training, Cooperation and Advice. Our personnel also provide Underwater Defense training to Libyan soldiers at Homs Joint Naval Training Centre. https://t.co/QlThY4w9z6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020

المصدر: الأناضول