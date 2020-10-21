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غرق 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا

أخبار العالم العربي

غرق 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا
Reuters RAF
صورة تعبيرية
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قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، إن ما لا يقل عن 15 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم جراء غرق سفينة كانت تقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وغرد سودا عبر "تويتر" قائلا: "يعتقد أن 15 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم بعد انقلاب سفينتهم في منطقة صبراتة الليبية أمس الثلاثاء، بحسب خمسة ناجين أنقذهم صيادون".

وأضاف بأن خفر السواحل، اعترض، مساء الأربعاء، 70 مهاجرا إضافيا أعيدوا إلى ليبيا.

ويمثل غرب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين إلى أوروبا من الفقر والصراعات، على الرغم من غرق كثيرين أثناء محاولات عبورهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

المصدر: وكالات

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