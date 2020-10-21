غرق 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، إن ما لا يقل عن 15 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم جراء غرق سفينة كانت تقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وغرد سودا عبر "تويتر" قائلا: "يعتقد أن 15 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم بعد انقلاب سفينتهم في منطقة صبراتة الليبية أمس الثلاثاء، بحسب خمسة ناجين أنقذهم صيادون".

وأضاف بأن خفر السواحل، اعترض، مساء الأربعاء، 70 مهاجرا إضافيا أعيدوا إلى ليبيا.

ويمثل غرب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين إلى أوروبا من الفقر والصراعات، على الرغم من غرق كثيرين أثناء محاولات عبورهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

At least 15 migrants are presumed dead after their boat capsized off the coast of Sabratha, #Libya yesterday, according to five survivors brought to shore by fishermen.



More than 70 others were intercepted and returned to Libya by the coast guard last night. pic.twitter.com/WFhqAfXvvP — Federico Soda (@fedsoda) October 21, 2020

المصدر: وكالات