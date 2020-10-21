 
مباشر

التحالف الدولي ينشئ "بنك دم" متنقل للكلاب العسكرية في العراق (صور)

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي ينشئ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozmn

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم الاربعاء، عن إنشاء "بنك دم" متنقل للكلاب العسكرية الأمريكية العاملة في العراق.

وذكر التحالف في بيان صحفي، أن "المشرفين على الكلاب العسكرية العاملة في العراق أنشؤوا مؤخراً بنك دم متنقل لهذه الكلاب".

وأضاف البيان، أن "بنك الدم سيساعد على توفير العلاج السريع لها (للكلاب العسكرية) في حالات الإصابة".

التحالف الدولي ينشئ

وأشار البيان إلى أن "وحدات الكلاب البوليسية كي-9 والعاملين عليها تقدم الدعم الأمني لقوات التحالف وشركائنا في مهمة هزيمة داعش".

التحالف الدولي ينشئ

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا