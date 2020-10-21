التحالف الدولي ينشئ "بنك دم" متنقل للكلاب العسكرية في العراق (صور)

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم الاربعاء، عن إنشاء "بنك دم" متنقل للكلاب العسكرية الأمريكية العاملة في العراق.

وذكر التحالف في بيان صحفي، أن "المشرفين على الكلاب العسكرية العاملة في العراق أنشؤوا مؤخراً بنك دم متنقل لهذه الكلاب".

وأضاف البيان، أن "بنك الدم سيساعد على توفير العلاج السريع لها (للكلاب العسكرية) في حالات الإصابة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات الكلاب البوليسية كي-9 والعاملين عليها تقدم الدعم الأمني لقوات التحالف وشركائنا في مهمة هزيمة داعش".

المصدر: RT