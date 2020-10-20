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مراسل RT: قوة عسكرية أمريكية تسير دورية على الحدود السورية التركية شرقي القامشلي

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مراسل RT: قوة عسكرية أمريكية تسير دورية على الحدود السورية التركية شرقي القامشلي
RT
قوة عسكرية أمريكية تسير دورية على الحدود السورية التركية شرقي القامشلي
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سيّرت قوة عسكرية أمريكية، بتغطية من حوامتين حربيتين، دورية في شريط الحدود السورية التركية، حسبما أورد مراسل RT، اليوم الثلاثاء.

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وأشار المراسل إلى أن الدورية تم تسييرها بين حقول الرميلان النفطية وحقول النفط في بلدة تربسبية (القحطانية) شرق القامشلي، حيث جالت الدورية القرى الحدودية في منطقة آليان السورية.

يذكر أنها من المرات الأولى التي تحلق فيها الحوامات الأمريكية فوق القوات البرية بنفس الطريقة التي تتبعها الدوريات العسكرية الروسية. وقال مصدر محلي لمراسل RT إن تسيير الدوريات الأمريكية يأتي كجزء من "تطمينات" واشنطن للأكراد بعدم وجود عملية عسكرية تركية أخرى في شرق الفرات.

المصدر: RT

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