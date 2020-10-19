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حمدوك يعلن تحويل السودان المبلغ المطلوب لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

حمدوك يعلن تحويل السودان المبلغ المطلوب لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

أخبار العالم العربي

حمدوك يعلن تحويل السودان المبلغ المطلوب لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
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أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين، أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الاثنين، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

المصدر: وكالات 

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