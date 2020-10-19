 
مباشر
عاجل
مسؤول أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات للخرطوم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل

مسؤول أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات للخرطوم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات للخرطوم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz4y

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال مسؤولان أمريكيان للوكالة، اليوم الاثنين، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، والحكومة السودانية قريبتان من التوصل إلى الاتفاق حول شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.

وأوضح أحد المسؤولين، حسب "رويترز"، أن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات نحو إقامته علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن تفاصيل الصفقة لا تزال قيد العمل.

المصدر: "رويترز" + وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا