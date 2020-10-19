وزير الخزانة الأميركي: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساعد على مواجهة أنشطة إيران

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساهم في مواجهة أنشطة إيران بالمنطقة.

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وأوضح منوتشين خلال زيارته للإمارات أن "الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل ستمكن من مواجهة أنشطة إيران، في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الإمارات وإسرائيل، وأن الاتفاقات بين الجانبين ستفيدها وسيكون لها منفعة متبادلة بينهما.

وزار منوتشين في وقت سابق كلا من إسرائيل والبحرين، بعد شهر تقريبا من توقيع الإمارات والبحرين معاهدتي سلام مع إسرائيل.

المصدر: وكالات