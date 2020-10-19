 
مباشر

وزير الخزانة الأميركي: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساعد على مواجهة أنشطة إيران

أخبار العالم العربي

وزير الخزانة الأميركي: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساعد على مواجهة أنشطة إيران
Reuters mjb/IGA
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz51

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساهم في مواجهة أنشطة إيران بالمنطقة.

إقرأ المزيد
الحكومة الإماراتية توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة
الحكومة الإماراتية توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة

وأوضح منوتشين خلال زيارته للإمارات أن "الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل ستمكن من مواجهة أنشطة إيران، في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الإمارات وإسرائيل، وأن الاتفاقات بين الجانبين ستفيدها وسيكون لها منفعة متبادلة بينهما.

وزار منوتشين في وقت سابق كلا من إسرائيل والبحرين، بعد شهر تقريبا من توقيع الإمارات والبحرين معاهدتي سلام مع إسرائيل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا