شركات سعودية كبيرة: مقاطعة تركيا رد على محاولة المساس بقادتنا

قالت مجموعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة إن مقاطعتها للمنتجات التركية هي رد على محاولة الإضرار "بقادة السعودية وحكامها".

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وأعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم أنها وجهت إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة.

وأوضحت في بيان أن "قادتنا وحكومتنا وأمننا خط أحمر لا يقبل المساس"، مضيفة أن قرار المقاطعة جاء "إيمانا من الشركة بواجباتها الوطنية وردا على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه وطننا الغالي".

وشملت قائمة الشركات التي انضمت لحملة المقاطعة "مفروشات العبد اللطيف" و"أسواق الوطنية" و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد" و"أسواق التميمي" و"أسواق عبد الله العثيم" و"أسواق أسترا" و"الدانوب".

وكان رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عجلان العجلان، دعا لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساءة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.

المصدر: وكالات