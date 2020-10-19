حياة "الأخرس" على المحك في سجن إسرائيلي!

أكدت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، على ضرورة إنقاذ حياة الأسير، ماهر الأخرس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي.

وحملت القوى، عقب اجتماعها في رام الله، اليوم الاثنين، إسرائيل المسؤولية عن حياته في ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه، بعد رفض السلطات الاستجابة لمطالبه، داعية إلى إسناد الأسرى في العزل الانفرادي، الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة.

وبينت أن يوم غد الثلاثاء سيكون هناك اعتصام جماهيري حاشد أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، ويوم الأربعاء فعالية مسائية على ميدان المنارة برام الله، نصرة للأسرى ورفضا لممارسات السلطات الإسرائلية بحقهم.

المصدر: وكالة سما