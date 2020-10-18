إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 340 ألفا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية في آخر إحصائية نشرت اليوم الأحد، 340 ألفا، فيما تخطى أيضا عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، 5 آلاف حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 342202 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 373 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة.

وأكدت الصحة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5185 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (20) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (373) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (328,538) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/QtanAE8oLS — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 18, 2020

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

المصدر: RT