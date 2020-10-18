 
مباشر

إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 340 ألفا

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 340 ألفا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyv0

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية في آخر إحصائية نشرت اليوم الأحد، 340 ألفا، فيما تخطى أيضا عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، 5 آلاف حالة.

إقرأ المزيد
السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام
السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 342202 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 373 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة.

وأكدت الصحة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5185 حالة وفاة.

كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا