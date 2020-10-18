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السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

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السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام
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السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام
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ذكر التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من اليوم الأحد أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى خلال 7 أشهر.

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بدءا من الأحد ولمدة أسبوعين.. المسجد الحرام والمسجد النبوي يستعدان لاستقبال 780 ألف معتمر ومصل
بدءا من الأحد ولمدة أسبوعين.. المسجد الحرام والمسجد النبوي يستعدان لاستقبال 780 ألف معتمر ومصل

وفي وقت سابق، سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة، بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استعدادها لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصل، طوال فترة ثاني مراحل العمرة، بدءا من يوم الأحد ولمدة أسبوعين.

وشهدت المرحلة الأولى، التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي، السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرامالسعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام
السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرامالسعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

المصدر: رويترز

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