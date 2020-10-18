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قوى سياسية في السودان تستعد لمليونية لإسقاط الحكومة الانتقالية

أخبار العالم العربي

قوى سياسية في السودان تستعد لمليونية لإسقاط الحكومة الانتقالية
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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أعلنت مجموعة من القوى المختلفة، يمينية ويسارية، بينها تجمع "المهنيين السودانيين" عن مليونية في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، لإسقاط الحكومة الانتقالية الحالية.

وتتوقع الأوساط السياسية أن تتمخض عن هذه الفعالية احتجاجات حاشدة، نظرا لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقرار الحكومة تحرير أسعار الوقود.

كما تأتي هذه التحركات وسط استمرار الطوابير أمام محطات البنزين والغازولين، لأكثر من عامين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل يومي.

المصدر:RT

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