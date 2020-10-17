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وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

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وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت
Reuters
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، عن وقوع مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إخلاء شارع البلدية.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شبانا من المتجمعين في وسط بيروت، بدأوا برمي حجارة على القوى الأمنية في محيط البلدية.

يأتي ذلك، في وقت احتفل الناشطون اليوم بالذكرى الأولى على انطلاق "ثورة 17 تشرين".

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن عددا من الشبان تجمعوا على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مكايل مقابل كنيسة مار شربل إحياء لذكرى "17 تشرين".

وفي طرابلس شمال لبنان، أشعل محتجون الإطارات في ساحة عبد الحميد كرامي.

أما جنوبا، فقد أعاد الجيش فتح الطريق عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا.

وأقام "ثوار 17 تشرين" في لبنان، حفلا تكريميا "للشهداء والجرحى والمحامين والإعلاميين" بعد مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، في وقت أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن يده لا زالت ممدودة للمحتجين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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