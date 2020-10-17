الرئيس السوري لأهالي بسوت: نحن هنا لندعمكم في محنتكم

نشرت الرئاسة السورية يوم السبت، مقطع فيديو وثق الزيارة التي أداها الرئيس بشار الأسد إلى قرية بسوت في ريف القرداحة في محافظة اللاذقية.

وقال بشار الأسد في مقطع الفيديو الموجه لأهالي بسوت: "قلوب السوريين جميعا معكم.. لكننا هنا لندعمكم بالمحنة التي مررتم بها.. لكي تبقوا كما كنتم أبا عن جد.. مرتبطين بهذه الأرض.. صامدين بها.. مدافعين عنها..".

وكان الرئيس السوري قد أدى في 13 أكتوبر زيارة إلى قرية بسوت التي اضطر أهلها لمغادرة منازلهم خلال الحريق وعادوا إليها حالما تم إخماده بالتعاون بين الدفاع المدني والجيش السوري وأهالي القرية ومحيطها.

وأعرب أهالي القرية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تم بذلها إن كان من قبل مؤسسات الدولة أو أهالي المنطقة وساهمت في تأمين قريتهم وإطفاء النيران قبل أن تلتهمها وما حولها، مؤكدين أن عودتهم الفورية إلى منازلهم ما هي إلا تعبير عن تمسكهم بقريتهم وأرضهم بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها.

وقال الرئيس الأسد خلال الزيارة: "الكارثة التي حصلت كارثة وطنية بالمعنى الإنساني أو بالمعنى الاقتصادي أو بالمعنى البيئي ومن الطبيعي أن نتابع الجولة وسأستمر بهذه الجولة حسب جدول أعمال معين ولكن باعتبار أن من المستحيل أن نزور كل المناطق.. ولكن زيارتي لنماذج من هذه المناطق لا تعني دعم هذه القرى وإنما تعني معرفة الوضع المتشابه لمعظم هذه القرى من أجل دعمها من دون استثناء لأننا نريد أن ندعم كل الأراضي المتضررة.. كل شجرة متضررة وليس كل أرض.. كل فرد وليس كل عائلة.. فبكل تأكيد سأستمر بالزيارة وأريد أن أؤكد هي ليست زيارة بسبب الحريق الذي حصل لأن آثار الحريق ستستمر لسنوات فلا بد من التركيز على هذه المناطق لمتابعة الاهتمام بها طالما أن هناك مشكلة لم تحل واعتقد بأنها ستستمر لسنوات".

المصدر: RT + وكالات