الكويت: 4 وفيات و739 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 115483 حالة.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 694 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، أن عدد المتلقين للرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكوفيد-19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7681 حالة.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5701 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 823206 فحوص.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية، وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

المصدر: كونا