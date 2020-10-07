الكويت.. 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 108743 إصابة، فيما بلغت الوفيات 639 وفاة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 597 حالة شفاء، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء 100776 شخصا، فيما تم القيام بـ 4083 اختبارا جديد.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 475 حالة جديدة، وتسجيل 597 حالة شفاء، و 7 وفيات جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 108,743 حالة pic.twitter.com/0JwA1zd30L — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) October 7, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية