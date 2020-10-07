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إيطاليا تسجل قفزة حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا

الكويت.. 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 108743 إصابة، فيما بلغت الوفيات 639 وفاة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 597 حالة شفاء، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء 100776 شخصا، فيما تم القيام بـ 4083 اختبارا جديد.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

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