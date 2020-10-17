وفد رسمي من الخارجية السويدية يزور مناطق شمال وشرق سوريا

يجري وفد رسمي من السويد برئاسة السفير "بير اورينوس"، مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية، وعضوية عدد من المسؤولين الأوروبيين، زيارة إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وتم استقبالهم في معبر سيمالكا الحدودي من قبل، فنر الكعيط، نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، وكل من، سناء الدهام، وعبد الرحمن سليمان، عضوي الهيئة الإدارية، وشيار علي، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الدول الإسكندنافية.

بعد استراحة قصيرة توجه الوفد الى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة القامشلي في الحسكة.

وكان قد وصل صباح اليوم السبت وفد من مملكة السويد برئاسة السفير بير اورينوس، مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية، و توماس ماركوس، مسؤول الملف الإنساني والمساعدات بالخارجية، وافين جتين، المستشارة في المعهد الأوروبي للسلام.

المصدر: وكالات