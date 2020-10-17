حذف لفظ عنصري.. قرار قضائي تونسي وصف بالتاريخي!

أصدرت محكمة تونسية قرارا قضائيا، وصف بالتاريخي، يقضي بحذف لفظ عنصري من لقب رجل ثمانيني.

وقالت رئيسة "جمعية منامتي" التونسية، التي تنشط في مجال مكافحة العنصرية، سعدية مصباح، إن المحكمة الابتدائية بمدنين، جنوب شرقي تونس، أصدرت يوم 14 أكتوبر الجاري قرارا يقضي بحذف لفظ "عتيق" من لقب رجل يبلغ من العمر 81 عاما، أصيل جزيرة جربة.

وبمقتضى الحكم تغير اسم الرجل من "حمدان عتيق دالي" إلى "حمدان دالي"، بعدما تقدم بطلب لحذف كلمة "عتيق".

ودعت رئيسة الجمعية وزارة التربية التونسية إلى إيجاد حلول لترسيخ مبدأ التعايش واحترام الآخر، مهما كانت الاختلافات بين الأفراد، وذلك من خلال إدماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في تونس ابتداء من المراحل التحضيرية، مشيرة إلى أن التونسيين لم يتخلصوا من رواسب العبودية تماما، ولن يستطيعوا التخلص منها لأنهم لم يتعلموا حقوق الإنسان، بحسب قولها.

كما أكدت سعدية مصباح على أن فقه القضاء التونسي يسمح لكل الراغبين في حذف ألقاب أو أسماء ترمز للعبودية، مشيرة إلى إمكانية طلب المساعدة من جمعية "منامتي".

المصدر: موزاييك أف أم