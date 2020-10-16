مقتل العشرات في اشتباكات بين قوات الحكومة الصومالية ومسلحي حركة "الشباب"

قتل عشرات الجنود والمسلحين على مدى يومين من القتال بين قوات الحكومة الصومالية ومتشددي حركة "الشباب" شمال غربي العاصمة مقديشو.

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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الرسمية أن الجيش قتل نحو 50 مسلحا من الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة. ولم تعلن الحركة حتى الآن أي أنباء بشأن القتال.

وقال حسين علي، وهو مزارع في منطقة أفجويي، إنه ومدنيين آخرين حوصروا وسط تبادل إطلاق النار خلال القتال الذي استمر ليلتين، مضيفا أن "الحكومة الصومالية نقلت عشرات الجثث. وبالمثل نقلت حركة الشباب جثث قتلاها. تكبد الجانبان خسائر"، مشيرا إلى أنه أحصى ما لا يقل عن 20 جثة من الجانبين.

وأفادت الوكالة بأنه من بين قتلى المسلحين قائد يدعى عثمان عيل فيدو، مضيفة أن الحركة دفنت جثث قتلاها في قرية بولو ياري.

المصدر: رويترز