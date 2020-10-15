الحوثيون: الأسرى السعوديون من نقاط القوة لدينا

أعلنت جماعة الحوثيين عن وجود المزيد من الأسرى السعوديين لديها، علاوة على هؤلاء المفرج عنهم ضمن إطار الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى مع الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي.

وصرح المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، في حديث إلى قناة "المسيرة" التابعة للجماعة بمناسبة تنفيذ ما يعد أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن: "وجود الأسرى السعوديين هو إحدى نقاط القوة، والذين خرجوا اليوم هم جزء فقط، ولدينا المزيد من الجنود السعوديين الأسرى".

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وأشار عبد السلام الذي يترأس وفد الجماعة في المفاوضات مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي، إلى أن عملية التبادل شملت إفراج الحوثيين عن 15 أسيرا سعوديا وأربعة سودانيين "لتشجيع الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن الجماعة قدمت "تنازلا كبيرا" في هذا الجانب.

وتابع: "نقدم سعوديين وسودانيين، في حين نطالب بأسرانا اليمنيين.. هذه الخطوات تعيد الأمل في بناء السلام، ونحن قدمنا عروضا لتنفيذ مثل هذه الخطوة".

وأبدى المتحدث استعداد الجماعة لترتيب صفقة تبادل أخرى أكبر، بصيغة "الكل مقابل الكل"، حسب ما تم طرحه في مفاوضات السويد.

المصدر: "المسيرة"