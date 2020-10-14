مصر تسجل تراجعا نسبيا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، عن شفاء 79 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إلى أنه تم تسجيل 128 إصابة ثبت أنها (إيجابية) بالإضافة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 104915 حالة، بينها 97920 حالة تم شفاؤها، و6077 وفاة.

وأكد أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

ناصر حاتم - القاهرة