تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية غرب الجزائر

أعلنت قوات الدرك الوطني بولاية مستغانم غرب الجزائر الأربعاء، أنها تمكنت من تفكيك شبكة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف عناصرها.

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وأوضحت قوات الدرك أن العملية جاءت في إطار المخطط العملياتي لوحدات الدرك الوطني وبناء على معلومات أفادت بوجود شبكة إجرامية مختصة في مجال تدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر تنشط في ولاية مستغانم.

ولفتت إلى أنه بعد إحباط مخطط لتنظيم عدة رحلات إبحار سرية قامت قوات الدرك بتوقيف شخصين وحجز زورقين مطاطيين و3 محركات وبوصلة وجهاز لتحديد المواقع وهواتف نقالة تستخدم للاتصال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بنحو 370 ألف دينار جزائري.









المصدر: بوابة أفريقيا