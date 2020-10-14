الجيش الإسرائيلي يكشف عن "عملية سرية" في الجولان المحتل (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن "عملية سرية" استهدفت الشهر الماضي مواقع للجيش السوري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، أن "قوات إسرائيلية اقتحمت ودمرت في ليلة 21 سبتمبر، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان".

وحسب أدرعي، فإن "الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل.

المصدر: RT