المركز الروسي للمصالحة: المسلحون يحضرون لهجوم كيمياوي في إدلب
Reuters
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أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، حصوله على معلومات تفيد بأن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب.
وقال نائب رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، إن "الإرهابيين نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون".
وأضاف: "الخوذ البيض" وصلوا إلى المنطقة المشار إليها في 3 سيارات، لمحاكاة عملية مساعدة الضحايا".
وأشار غرينكفيتش، إلى أن "الهدف من الهجوم، توجيه الاتهام للقوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين".
المصدر: "إنترفاكس"