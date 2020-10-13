الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان الوضع في أسواق الطاقة

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا هاتفيا الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

وورد في بيان عن الكرملين أنه "تم خلال المكالمة التي جاءت بمبادرة من الجانب السعودي وضع تقييم إيجابي للمستوى الذي تحقق من العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض، كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي في مختلف المجالات".

وأضاف: "تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك، بما في ذلك في إطار "أوبك+".

Телефонный разговор с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном https://t.co/a4h215MHqX — Президент России (@KremlinRussia) October 12, 2020

المصدر: "الكرملين"