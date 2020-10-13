العراق.. فتح مركزين للتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان للقيادة، أن "قيادة العمليات المشتركة استضافت في بغداد الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات، وقد تم الاتفاق على المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل، بالإضافة إلى تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية حسب قواطع العمليات والمحاور وإعداد خريطة طريق للتعامل معها".

وأشار البيان إلى الاتفاق: "على المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع ديالى لانشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الإرهاب والجريمة".

المصدر: RT