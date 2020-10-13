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الدفاع الروسية: قلقون إزاء تقارير عن نقل إرهابيين من الشرق الأوسط إلى قره باغ

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الدفاع الروسية: قلقون إزاء تقارير عن نقل إرهابيين من الشرق الأوسط إلى قره باغ
Sputnik Vladimir Baranov
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أعربت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثاتثاء عن قلقها البالغ حيال أنباء عن نقل مسلحي جماعات إرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في إقليم قره باغ.

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وقال مسؤول في الوزارة في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إن هذا القلق أبلغ الوزير سيرغي شويغو به نظيره الاركي خلوصي أكار خلال اتصالهما الهاتفي أمس الاثنين.

وذكر المسؤول أن الدفاع الروسية تشارك بنشاط "ضمن اختصاصاتها" في "تنفيذ مبادرات روسيا الرامية إلى استقرار الوضع بشكل سريع في قره باغ".

وأشار إلى أن الوزير شويغو أجرى محادثات مع نظرائه من مختلف الدول حول هذا الموضوع، موضحا أن "الهدف الأساسي لهذه الجهود يتمثل في الوقف الفوري للقتال في قره باغ والانتقال إلى مفاوضات بين الأطراف المتنازعة من أجل تسوية الوضع في المنطقة".

المصدر: وكالات

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