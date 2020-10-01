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بوتين وترامب وماكرون يدعون إلى وقف القتال فورا في قره باغ واستئناف التفاوض غير المشروط

روسيا تحذر من خطورة نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ

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روسيا تحذر من خطورة نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ
Reuters
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أكد الكرملين أن أعضاء مجلس الأمن الروسي حذروا خلال اجتماع عقدوه اليوم الخميس برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أن اجتماع مجلس الأمن ركز على آخر التطورات الميدانية عند خط التماس بين أرمينيا وأذربيجان في المنطقة المتنازع عليها بينهما، مع إبداء بالغ قلق الجانب الروسي إزاء تواصل الأعمال القتالية بين الطرفين.

وقال بيسكوف: "أشار المجتمعون إلى الخطورة القصوى لنقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى المنطقة".

وأشار المتحدث إلى أن بوتين أبلغ خلال الاجتماع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي بشأن العمل على إعداد بيان مشترك بينه ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الوضع في قره باغ.

وسبق أن تبادلت أرمينيا وأذربيجان اتهامات بنقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ.

المصدر: تاس

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