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السعودية.. سلطات مكة المكرمة تكثف البحث عن "أمير" (صورة)

أخبار العالم العربي

السعودية.. سلطات مكة المكرمة تكثف البحث عن
Reuters
عناصر من الشرطة في السعودية - أرشيف -
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كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عاما) بعد الإبلاغ باختفائه من منزله بالشرائع.

وناشد ذوو المفقود المساعدة في البحث عنه بعدما فقد منذ يوم الأحد الماضي إثر خروجه من منزل ذويه.

وقال ذووه في تصريح لـ"سبق" إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم أمير المفرجي، مشيرين إلى أنه كان يرتدي "تي شيرت" أسود وسروال "جينز".

وناشدت أسرته من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل مع عائلته.

المصدر: "سبق"

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