مصر.. اكتشاف كنوز فرعونية جديدة (صور)

أعلنت البعثة الأثرية المصرية عن اكتشاف مجموعة من التمائم والجعارين مختلفة الأشكال والأحجام داخل تابوت جحوتي إم حتب الذي عثر عليه الأسبوع الماضي في مدينة الغريفة المصرية.

وأشار رئيس البعثة مصطفى وزيري إلى أنه عثر على مجموعة من التمائم، وهي عبارة عن جعران القلب وجعران مجنح وتميمة على هيئة رأس حتحور وتمائم أخري تمثل أبناء حورس الأربعة، داخل تابوت كبير كهنة الإله جحوتي.

وأضاف وزيري أن عمليات الحفر والتنقيب أثمرت بالعثور على بئر آخر للدفن بعمق 10 أمتار، يحوي نيشات مقطوعة في الصخر ومبطنة بألواح حجرية، وستقوم البعثة باكتشاف ما بداخله.

وتستمر أعمال الحفر في الغريفة بتونا الجبل في محافظة المنيا للكشف عن المزيد من الآثار.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: "RT"