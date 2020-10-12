العمل العراقية: 10 آلاف عاطل من حملة الشهادات العليا

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، أن أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا، معتبرا أن مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير على التوظيف.

وقال الركابي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الحكومة تواجه أعدادا كبيرة للعاطلين عن العمل بسبب سياسة التوظيف غير الممنهجة.

وأضاف: "مجلس الخدمة الاتحادي يجب أن يأخذ دوره ونحن داعمون لمبادرة "توظيف".

من جهته، أكد مجلس الخدمة الاتحادي تأسيس قاعدة بيانات لأعداد المطالبين بفرص العمل من خلال مبادرة التوظيف، مشددا على العمل لإخراج المبادرة بأفضل صورة ممكنة.

المصدر: "السومرية نيوز"