الجزائر.. سلال يضحك المحكمة: هكذا طلبت قنبلة ذرية من أوباما!

دخل الحاضرون في جلسة محاكمة الوزير الأول الجزائري الأسبق عبد الملك سلال نوبة من الضحك، إثر حادثة رواها عن لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

إقرأ المزيد

وقال سلال أمام مجلس قضاء العاصمة خلال محاكمته في قضية الامتيازات الممنوحة لعلي حداد، إنه عندما كان في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وعند لقائه الرئيس أوباما، عرض عليه الأخير شرب نخب الزيارة، فرفض سلال واعتذر، وأخبر أوباما بأن الخمر حرام، مضيفا أنه بعد إلحاح أوباما مرة أخرى، رد عليه بالقول "من الممكن أن أشرب معك الخمر شرط أن تعطيني قنبلة ذرية".

ولفت موقع "النهار أونلاين" إلى أن "سلال أطلق اليوم العنان للسانه، خلال مثوله أمام المحكمة، وراح يقول كل ما يرد بخاطره، بعفويته المعهودة وكلماته الطريفة".

وحسب الموقع الجزائري، فقد بدا سلال خلال الجلسة مرهقا، ضعيف البنية، مسود الوجه، ترسمه ابتسامة عريضة.

وكشف سلال عن إصابته بفيروس كورونا، حيث مكث في المستشفى 15 يوما.

وقال: "ضميري مرتاح لم أقم بأفعال مشينة، لست خائفا ولست رجلا فاسدا... أنا على مشارف 73 عاما، الناس تعرفني... اللي في قلبي في لساني، وحتى أوباما يعرفني".

المصدر: النهار أونلاين