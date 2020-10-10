الرئيس الجزائري يعزي عائلات ضحايا انفجار خلف 5 قتلى ودمر بنايتين

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز الذي خلف مقتل 4 أشخاص ودمر بنايتين بشكل كامل في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.

وأضافت أنه تم انتشال 5 جثث بينهم طفل، فيما تجري معالجة 16 شخصا أصيبوا في الحادث.

وتسبب الحادث بانهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.

🚨🚨#هــــــــــام l #البيض

الحماية المدنية: 4 قتلى بعد انفجار بمنطقة الرقاصة في البيض



الحماية المدنية: الانفجار وقع على الساعة 13:40 دقيقة



الحماية المدنية: الانفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ



الحماية المدنية: 4 أشخاص آخرين أصيبوا بحروق وجروح pic.twitter.com/WIzUIM0xNX — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 10, 2020

المصدر: وسائل إعلام جزائرية