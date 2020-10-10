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الرئيس الجزائري يعزي عائلات ضحايا انفجار خلف 5 قتلى ودمر بنايتين

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الرئيس الجزائري يعزي عائلات ضحايا انفجار خلف 5 قتلى ودمر بنايتين
Reuters RYAD KRAMDI
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار الغاز الذي خلف مقتل 4 أشخاص ودمر بنايتين بشكل كامل في مدينة البيض الجزائرية.

وقالت الحماية المدنية إن الانفجار الناجم عن تسرب الغاز وقع على الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة في مدينة البيض.

وأضافت أنه تم انتشال 5 جثث بينهم طفل، فيما تجري معالجة 16 شخصا أصيبوا في الحادث.

وتسبب الحادث بانهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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