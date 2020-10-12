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تونس.. تحقيق في استبدال جثة امرأة بجثة رجل

أخبار العالم العربي

تونس.. تحقيق في استبدال جثة امرأة بجثة رجل
Reuters reuters
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أذن مستشفى محافظة مدينة سيد بوزيد التونسية بفتح تحقيق إثر حادثة غريبة من نوعها، حيث قام المستشفى بتسليم جثة امرأة عوضا عن جثة رجل لعائلتها.

وأكد الزاهر الأحمدي المسؤول المحلي للصحة في المحافظة، اليوم الاثنين، على أن فريقا إداريا من المتفقدين سيشرفون على التحقيق.

وأفاد  الأحمدي بأن المسؤول عن هذا "الخطأ الفادح" عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة، مشددا على أن مثل هذه الأخطاء لا ينبغي أن تقع، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا. حيث أن يوم السبت الماضي اكتشفت عائلة تونسية أن الجثة التي استلمتها تعود لرجل توفي جراء كورونا، وليس لقريبتهم، وقامت بإعادتها إلى المستشفى وتسلمت الجثة الخاصة بها.

المصدر: "موزاييك التونسية"

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