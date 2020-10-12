صحيفة: الكويت تسلم 3 مصريين لبلادهم

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر رفيعة لم تسمها أن جهاز أمن الدولة في الكويت سلَّم مؤخراً 3 مقيمين مصريين إلى "إنتربول" بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم.

وأوضحت مصادر الصحيفة إلى أنه بعد اكتمال المعلومات تشكلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري.

ونوهت المصادر بالتنسيق المكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.



المصدر: القبس