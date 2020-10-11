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السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل أبريل

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السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل أبريل
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت السلطات الصحية في السعودية اليوم الأحد عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ أكثر من ستة أشهر.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 323 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل أدنى عدد منذ السادس من أبريل الماضي عندما تم تسجيل 203 إصابات.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25 حالة وفاة، مقابل 22 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 339267 بما في ذلك 5043 حالة وفاة و8894 حالة نشطة منها 826 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 593 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 325330 شخصا.

المصدر: RT

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