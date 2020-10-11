مصر.. إحباط محاولة لتهريب أجهزة تجسس من الصين

أعلنت منطقة الجمارك في العين السخنة بمصر، إحباط محاولة لتهريب كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة تجسس، داخل حاوية قادمة من الصين.

وقالت إدارة مصلحة الجمارك، إن "البضائع المضبوطة كانت عبارة عن طائرتي تجسس مزودتين بكاميرا وموجهتين بريموت كنترول عن بعد، بالإضافة إلى 4 كاميرات ديجتال، و7 أجهزة هواتف آي فون حديثة".

وأضافت: "شملت الشحنة أيضا، 6820 ساعة ذكية، وأكثر من 204 آلاف عبوة مستحضرات تجميل، كانت مخبأة في جزء خلفي من الحاوية بداخل وعاء خشبي".

وأشارت الإدارة إلى أن "القيمة الإجمالية للمضبوطات حوالي 14 مليون جنيه مصري".

المصدر: "المصريون"