نائبة رئيس بلدية القدس تشارك في منتدى المرأة الخليجية الإسرائيلية في دبي

حلت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم الخميس بدبي في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال منتدى المرأة الخليجية الإسرائيلية.

ويعد هذا المنتدى أحد أقسام مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.

واعتبرت نائبة رئيس بلدية القدس من دبي أن اتفاقية التطبيع بين الإمارات العربية وإسرائيل فرصة اقتصادية لفلسطينيي القدس الشرقية، وقالت إن نهجها هو "بناء السلام من الألف إلى الياء".

وبعد مشاركتها في المنتدى الذي يجمع نساء من الإمارات العربية وإسرائيل، سوف تبقى ناحوم في دبي إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين إماراتيين كبار.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي الذي أثار استياء وانتقادات واسعة في أوساط الجماهير العربية، لاسيما في الأوساط الفلسطينية الشعبية والسياسية، بما فيها السلطة الفلسطينية والقيادات في قطاع غزة.

يذكر أن فلور حسن ناعوم من مواليد جبل طارق وهاجرت إلى إسرائيل عام 2016.

المصدر: إي 24 نيوز الإسرائيلية.