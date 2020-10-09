بتوجيه من الأسد.. الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء لرفع بلاء الحرائق

دعت وزارة الأوقاف السورية إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم غد السبت طلبا لنزول المطر ورفع البلاء وإخماد الحرائق.

وقالت الوزارة إن الدعوة التي تمت بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، ستشمل جميع مساجد البلاد، وتأتي أيضا "رجاء للطف والرحمة من الله الرحمن الرحيم".

وتم توجيه الدعوة باسم الوزارة ومجلسها الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام، لإقامة الصلاة عقب صلاة الظهر، وذكّرت الوزارة بأن تلك الصلاة "ينبغي أن تسبق بالتوبة والاستغفار، وأن يصحبها صدق التوكل والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى".

بتوجيه كريم من السيد الرئيس #بشار_الأسد #وزارة_الأوقاف و#مجلسها_العلمي_الفقهي و#اتحاد_علماء_بلاد_الشام يدعون إلى صلاة... تم النشر بواسطة ‏وزارة الأوقاف السورية‏ في الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٠

وكان وزير الزراعة السوري حسان قطنا أعلن أن البلاد شهدت اليوم 79 حريقا، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ سوريا.

المصدر: RT