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بيروت: مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار خزان للوقود

أخبار العالم العربي

بيروت: مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار خزان للوقود
AFP
صورة تعبيرية
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل جثتين وعدد من الجرحى إلى المستشفى جراء انفجار خزان للوقود في بيروت.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إن "بعض الأشخاص أصيبوا بحالات اختناق وضيق في التنفس نتيجة تنشق الدخان الناتج عن انفجار خزان للمازوت اشتعلت فيه النيران مساء اليوم في محلة الرفاعي ساحة أبو شاكر الطريق الجديدة. كما يعمل عناصر من فوج إطفاء بيروت على إجلاء سكان المنطقة".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية

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