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مصر.. الطالبة المختفية في المنوفية تصدم الباحثين عنها

مجتمع

مصر.. الطالبة المختفية في المنوفية تصدم الباحثين عنها
Reuters
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صدمت الفتاة المتغيبة في محافظة المنوفية بمصر الباحثين عنها خلال الساعات الماضية، حيث كشفت قوات الشرطة عن سبب اختفائها.

مصر.. الطالبة المختفية في المنوفية تصدم الباحثين عنها
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وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن إنجي جمال الطالبة بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، تبين أن السر وراء قصتها "علاقة عاطفية واضطرابات أسرية".

وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على الفتاة، وتبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدي عليها، وأكدت التحريات إقامتها لدى أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية، ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر عن طريق الإنترنت، واتفقت معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على صديق الفتاة في منزله بالقناطر الخيرية.

المصدر: وسائل الإعلام المصرية

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