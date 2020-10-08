ضجة في مصر بعد اختفاء طبيبة صيدلة ونشر آخر صورة قبل اختفائها

أثيرت ضجة كبيرة في مصر بعدما نشر أحد المواطنين منشورا تحدث فيه عن أخته طبيبة الصيدلة، طالبا المساعدة في العثور عليها.

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وقال الشاب في منشور له: "أختي الدكتورة إنجي خرجت من إمبارح ومرجعتش.. أرجوكم ساعدونا"، حيث اختفت شقيقته منذ أيام قليلة، بعد أن شوهدت للمرة الأخيرة تستقل مركبة "توك توك"، ولم تعد إلى المنزل حتى الآن.

وأكد مصدر أمني، أن فريق البحث الجنائي، يجري العمل، لمحاولة تتبع خط سير الفتاة، منذ آخر مكان شوهدت فيه قبل اختفائها، وكشف ملابسات القضية، وفك لغزها في القريب، مشيرا إلى تتبع الأجهزة للكاميرات، فضلا عن المكالمات التي أجريت خلال الفترة السابقة لاختفاء الفتاة، وإجراء المسح الشامل لآخر منطقة ظهرت فيها، بالإضافة لـ"التوك توك" الذي استقلته قبيل الاختفاء.

وتشير المعلومات، إلى أن الفتاه المختفية، تدعى إنجي جمال رزق، طالبة في كلية الصيدلة، ومن سكان إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وقال محمد جمال شقيق الفتاة المختفية، في منشور له تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السلام عليكم، أختي الدكتورة إنجي جمال محمد رزق، مش لاقينها من امبارح، خرجت من البيت الساعة 5:45 مساءً، لابسة الهدوم دي (رافقا صورة لها مرتدية نفس الملابس التي اختفت بها)، ولم تعد إلى البيت حتى الآن".

المصدر: وسائل إعلام مصرية