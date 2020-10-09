وكالة الأنباء اللبنانية تحذر من حريق قادم من إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الجمعة، بأن حريقا كبيرا اندلع قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، مشيرة إلى تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية.

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وقالت الوكالة إن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، لافتة إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن عددا من قرى قضاء صور جنوب لبنان، تشهد حرائق متفرقة حيث اقتربت النيران من المنازل.

ونشر تلفزيون "الجديد" مقطع فيديو لاندلاع حريق في بلدة معركة بصور، مشيرا إلى أن النيران اقتربت من مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل" في البلدة.

بالفيديو -اندلاع حريق في بلدة معركة بصور والنيران اقتربت من مركز القوات الدولية "اليونيفيل" في البلدة pic.twitter.com/h2EpsDtVzR — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 9, 2020

المصدر: وسائل إعلام لبنانية