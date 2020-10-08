الجيش الأمريكي و"قسد" يقتحمان بلدة في شمال شرق سوريا

اقتحمت القوات الأمريكية مساء الخميس، وبدعم من مسلحين موالين لها من "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بعد مقتل 4 عناصر من "قسد".

وقالت مصادر أهلية بريف دير الزور إن هذا الهجوم جاء نتيجة "تصفية 4 عناصر من "قسد" على أيدي مجهولين، وأن القوات الأمريكية ومسلحي "قسد" دخلوا إلى البلدة قادمين من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي المحاذي للمنطقة".



وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية شنت حملة اعتقالات في صفوف المدنيين على خلفية الهجوم.

المصدر : "الإخبارية"