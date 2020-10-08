العراق.. أربيل تمهل الأجانب شهرا لتسوية إقاماتهم

أهابت مديرية إقامة أربيل بالأجانب الذين ليست لديهم وثائق إقامة سارية المفعول، استصدارها أو تجديدها خلال مدة أقصاها شهر.

وحذرت المديرية كل من يتهاون في الحصول على الإقامة خلال هذه الفترة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ونبهت، جميع الشركات وأصحاب الأعمال في المحافظة من الذين يوظفون أجانب مرت على صلاحية إقاماتهم سنتين أو ليست لديهم إقامات أو الذين دخلوا إلى الإقليم بتأشيرة دخول، إلى ضرورة مراجعة المديرية خلال مدة شهر بغرض استصدار الإقامات أو تجديدها.

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات وأصحاب الأعمال بخلاف ذلك".

المصدر: "رووداو"