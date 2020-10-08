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نحن الأشهر في سبتمبر

أخبار العالم العربي

نحن الأشهر في سبتمبر
Sputnik Evgeni Odinokov
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حصل موقع RT Arabic على الصدارة كأكثر المواقع شهرة بين منافسيه عن شهر سبتمبر الماضي.

وقد علقت مديرة القناة العربية، مايا مناع، على ذلك بتغريدة على "تويتر" هنأت فيها فريق RT Arabic والقناة عامة على هذه النتائج، وشكرت المتابعين.

وجاءت الإحصائيات لتؤكد على أن قرابة 30 مليون متابع، بمعدل 7.5 مليون زائر فريد، قضوا أطول وقت في متابعة الموقع عن شهر سبتمبر.

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بهذه المناسبة يتقدم فريق العمل بموقع RT Arabic، بجزيل الشكر لأصدقاء ومتابعي الموقع، الذين كانوا ولا يزالون السبب المباشر في هذه النتائج الواعدة.

نشكركم على ثقتكم الغالية، ونعدكم بأن نبذل قصارى جهدنا دائما كي نكون دائما عند حسن ظنكم.

المصدر: RT

 

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