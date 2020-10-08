نحن الأشهر في سبتمبر

حصل موقع RT Arabic على الصدارة كأكثر المواقع شهرة بين منافسيه عن شهر سبتمبر الماضي.

وقد علقت مديرة القناة العربية، مايا مناع، على ذلك بتغريدة على "تويتر" هنأت فيها فريق RT Arabic والقناة عامة على هذه النتائج، وشكرت المتابعين.

أهنى فريق @RTarabic في الموقع والقناة عامة& نشعر وإياكم بالفخر :) والشكر موصول لكم أحبتنا المتابعين، كل منكم بثقته الممنوحة يعطينا الدافع الأمثل لتقديم الأفضل! — Maya Manna (@mayamanna) October 8, 2020

وجاءت الإحصائيات لتؤكد على أن قرابة 30 مليون متابع، بمعدل 7.5 مليون زائر فريد، قضوا أطول وقت في متابعة الموقع عن شهر سبتمبر.

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بهذه المناسبة يتقدم فريق العمل بموقع RT Arabic، بجزيل الشكر لأصدقاء ومتابعي الموقع، الذين كانوا ولا يزالون السبب المباشر في هذه النتائج الواعدة.

نشكركم على ثقتكم الغالية، ونعدكم بأن نبذل قصارى جهدنا دائما كي نكون دائما عند حسن ظنكم.

المصدر: RT