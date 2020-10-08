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نشر صورة نادرة للرئيس المصري الراحل أنور السادات

أخبار العالم العربي

نشر صورة نادرة للرئيس المصري الراحل أنور السادات
Reuters
السادات
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كشفت صورة نادرة للرئيس المصرى الراحل أنور السادات، وهو يلعب مع محمد وأحمد، وهما ابنا الأديب والروائي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس.

نشر صورة نادرة للرئيس المصري الراحل أنور الساداتالسادات
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وظهر السادات على شاطئ سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، لكن يبدو أن الصورة كانت قبل تولي السادات، مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية.

ويظهر في الصورة، التي نشرها حساب "إنستغرام" المهتم بأخبار وقصص الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، الرئيس الراحل وهو يلعب في الرمال مع نجلي عبد القدوس.

وكانت أسرة السادات، كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول لقاء مع والدهم الراحل عقب حرب أكتوبر، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON".

وقالت قرينة الرئيس الراحل جيهان السادات، إنها توجهت لقصر الطاهرة للإقامة معه في الفترة التي قضاها هناك إبان حرب أكتوبر، كاشفة أن زوجها كان واثقا من النصر بشدة رغم أنها كانت منهارة لتذكرها "نكسة 67"، وتابعت قائلة: "كانت صورة 67  تحاصرني وكنت أسال نفسي إزاى هنحارب إسرائيل القوية صاحبة السلاح والعتاد الحديث".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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